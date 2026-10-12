В Панаме после землетрясения повреждены более 400 образовательных учреждений

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Более 400 школ и других образовательных учреждений повреждены в Панаме в результате землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По данным организации, в целом ущерб нанесен 419 образовательным учреждениям, а само землетрясение затронуло 844 семьи.

Больше всего пострадали провинции Верагуас, Кокле, Лос-Сантос, Эррера и Чирики. Повреждения получили жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты, церкви и системы водоснабжения. В некоторых населенных пунктах наблюдаются перебои с электричеством, подачей воды и доступом в интернет.

В ЮНИСЕФ отметили, что представительство фонда в Панаме поддерживает меры реагирования, которые правительство страны осуществляет совместно с системой ООН и гуманитарными партнерами.

"Мы уделяем особое внимание детям, подросткам и их семьям в наиболее пострадавших районах, обеспечивая доступ к безопасной воде, подготовку школ к безопасному возобновлению работы, медицинское обслуживание и защиту от эмоциональных последствий", – подчеркнули в организации.

Ранее в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого пострадали более 20 человек. В разных частях страны были зафиксированы повреждения инфраструктуры. В частности, в провинции Кокле частично обрушился отель Dos Continentes.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что туроператоры не фиксируют обращений от россиян в связи с землетрясением. Там также добавили, что организованный туристический поток из России в Панаму остается крайне незначительным.