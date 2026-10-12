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12 октября, 15:03

Город

Дом скульптора Николая Андреева в Москве комплексно отреставрировали

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве завершилась комплексная реставрация дома, в котором жил и работал скульптор Николай Андреев. Здание в Большом Афанасьевском переулке имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Дом был построен в 1894 году по проекту архитектора Александра Каминского. До начала работ памятник находился в неудовлетворительном состоянии. Спасти его помогла городская программа льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", в которую здание включили в 2023 году.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что специалисты укрепили кирпичную кладку и фундаменты, привели в порядок кровлю, отремонтировали цоколь и вернули фасадам исторический цвет. По архивным фотографиям воссоздали металлические витражные окна в мастерских и двери, отреставрировали межэтажную лестницу и элементы декора в интерьерах.

В здании также установили современные системы освещения, водоснабжения, отопления и вентиляции. Все работы провели по согласованной проектной документации под контролем Мосгорнаследия. После завершения реставрации предприниматель подал заявление о переводе объекта на льготную арендную ставку.

Андреев жил и работал в этом доме с 1900 по 1932 год. Именно здесь он создал серию графических портретов Владимира Ленина. С начала XX века здание служило центром скульптурной коммуны.

После кончины мастера в 1932 году жилые комнаты стали коммунальными, а мастерские перешли к новому поколению художников. При демонтаже прогнившего пола специалисты нашли спрятанные под ним гипсовые головы и части изваяний и барельефов Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Владимира Маяковского, а также глазурованные изразцы, книги, детали мебели и другие предметы начала XX века.

После завершения реставрации в здании планируют открыть многофункциональное творческое пространство.

Ранее в столице приступили к поэтапной реставрации фасадов здания ресторана "Прага" на улице Арбат. Специалисты начали работы с первого этажа – очистили поверхности, устранили трещины и восстановили отделку. Здание ресторана считается одной из архитектурных доминант Москвы и значимым историко-культурным памятником. История объекта насчитывает несколько столетий.

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