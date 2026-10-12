Батальоны и роты ВС РФ будут получать наименования в честь погибших героев

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал указ, согласно которому батальонам и ротам Вооруженных сил России будут присваивать почетные наименования в честь погибших военнослужащих, проявивших отвагу и мужество в ходе выполнения боевых задач.

Как сказано в документе, решение будет приниматься министром обороны, а также главами федеральных органов исполнительной власти.

Основанием для присвоения наименования служат отвага и мужество, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых, оперативно-служебных и служебных задач, а также успехи в полевой, воздушной, морской (специальной) выучке.

Ранее 318-му отдельному радиотехническому полку особого назначения и 92-й отдельной радиотехнической бригаде особого назначения были присвоены почетные наименования "гвардейский". Соответствующие указы подписаны Путиным. Звание получено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.

До этого глава государства объявил о новых назначениях в ВС России. В частности, войска беспилотных систем возглавил Денис Лямин, который ранее был начальником штаба группировки "Центр". Вместе с тем генерал-лейтенант Петр Болгарев стал исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой "Восток".

