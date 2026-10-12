Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 15:14

Политика

Батальоны и роты ВС РФ будут получать наименования в честь погибших героев

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал указ, согласно которому батальонам и ротам Вооруженных сил России будут присваивать почетные наименования в честь погибших военнослужащих, проявивших отвагу и мужество в ходе выполнения боевых задач.

Как сказано в документе, решение будет приниматься министром обороны, а также главами федеральных органов исполнительной власти.

Основанием для присвоения наименования служат отвага и мужество, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых, оперативно-служебных и служебных задач, а также успехи в полевой, воздушной, морской (специальной) выучке.

Ранее 318-му отдельному радиотехническому полку особого назначения и 92-й отдельной радиотехнической бригаде особого назначения были присвоены почетные наименования "гвардейский". Соответствующие указы подписаны Путиным. Звание получено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.

До этого глава государства объявил о новых назначениях в ВС России. В частности, войска беспилотных систем возглавил Денис Лямин, который ранее был начальником штаба группировки "Центр". Вместе с тем генерал-лейтенант Петр Болгарев стал исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой "Восток".

Читайте также


властьполитика

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика