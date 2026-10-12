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12 октября, 15:46

В мире

Папу Римского Льва XIV госпитализируют для операции на легком

Фото: ТАСС/EPA/FABIO FRUSTACI

Папа Римский Лев XIV 13 октября поступит в римскую клинику "Джемелли" для проведения операции по удалению узелка в легком. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Госпитализация запланирована на первую половину дня. При этом глава службы Маттео Бруни отметил, что понтифик продолжает работать в обычном режиме, без изменений в расписании.

Лев XIV рассказал о предстоящей операции после воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане 11 октября. По словам 71-летнего понтифика, врачи обнаружили у него небольшой узелок в легком на ранней стадии, который хорошо локализован.

В клинике "Джемелли" неоднократно лечился его предшественник Франциск, в том числе незадолго до смерти в апреле 2025 года. После операции Лев XIV должен провести в больнице около недели. В ноябре у него запланирован 12-дневный апостольский визит в Уругвай, Аргентину и Перу.

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