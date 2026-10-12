Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 15:58

Происшествия

Суд взыскал с первой фигурантки дела о сухпайках более 10 млрд руб в пользу Минобороны РФ

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Басманный суд Москвы удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ к первой фигурантке дела о поставке некачественных сухих пайков в вооруженные силы Эльвире Смирновой. С нее взыскано 10 миллиардов 79 миллионов рублей в счет компенсации ущерба, передает ТАСС.

В целях обеспечения иска суд сохранил арест на имущество осужденной, в том числе на загородные участки, объекты недвижимости, драгоценности и наручные часы премиум-класса.

Смирнова была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорена к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион 500 тысяч рублей. По одному эпизоду ущерб составил 5 миллиардов рублей, а по второму – 4 миллиарда рублей.

При этом Смирнова признала вину и дала показания на других обвиняемых. Дело было выделено в отдельное производство и слушалось в закрытом режиме.

Уголовное дело о некачественных сухих пайках расследовалось по статьям о присвоении или растрате, а также о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты содержатся под стражей с апреля 2024 года. Кроме Смирновой, по делу проходят бывшие руководители Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. СМИ писали, что уголовное дело состоит из 75 томов.

Кроме того, свидетелем по делу о сухпайках являлся бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. Суд также арестовывал предпринимателя Игоря Котельникова по обвинению в хищениях в Минобороны, через месяц он умер в карцере из-за проблем с сердцем.

Читайте также


судыпроисшествия

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика