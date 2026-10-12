Суд взыскал с первой фигурантки дела о сухпайках более 10 млрд руб в пользу Минобороны РФ

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Басманный суд Москвы удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ к первой фигурантке дела о поставке некачественных сухих пайков в вооруженные силы Эльвире Смирновой. С нее взыскано 10 миллиардов 79 миллионов рублей в счет компенсации ущерба, передает ТАСС.

В целях обеспечения иска суд сохранил арест на имущество осужденной, в том числе на загородные участки, объекты недвижимости, драгоценности и наручные часы премиум-класса.

Смирнова была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорена к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион 500 тысяч рублей. По одному эпизоду ущерб составил 5 миллиардов рублей, а по второму – 4 миллиарда рублей.

При этом Смирнова признала вину и дала показания на других обвиняемых. Дело было выделено в отдельное производство и слушалось в закрытом режиме.

Уголовное дело о некачественных сухих пайках расследовалось по статьям о присвоении или растрате, а также о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты содержатся под стражей с апреля 2024 года. Кроме Смирновой, по делу проходят бывшие руководители Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. СМИ писали, что уголовное дело состоит из 75 томов.

Кроме того, свидетелем по делу о сухпайках являлся бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. Суд также арестовывал предпринимателя Игоря Котельникова по обвинению в хищениях в Минобороны, через месяц он умер в карцере из-за проблем с сердцем.