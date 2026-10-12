Район русских бабушек появился во вьетнамском курортном городе Нячанг

Фото: ТАСС/Валентин Федоров

В курортном Нячанге во Вьетнаме вырос целый район русских бабушек – зиму у моря проводят пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным вьетнамского погранконтроля, за 8 месяцев 2026 года в страну въехали 1 миллион россиян – на 166% больше, чем годом ранее. Провинция Кханьхоа со столицей в Нячанге приняла за 7 месяцев 734,7 тысячи иностранцев – втрое больше, чем год назад, и больше 40% приезжих – россияне. В аэропорту Камрань ежедневно садятся до 16 самолетов из России, а русскоязычная община города превышает 15 тысяч человек.

В СМИ отметили, что 30 лет проработавшая поваром Нина Скрябина в свои 58 лет встала на серф, а Людмила Храмцова из Челябинска в 60 лет села на байк и шьет в Нячанге собственную линию одежды. Из замечательного она отмечает море, солнце и фрукты, но скучает по борщу.

В свою очередь, пенсионерка Валентина Лемягова из Тюмени, прилетевшая в Нячанг в шестой раз, заявила о низкой цене на экзотические фрукты и морепродукты. По ее словам, всю пенсию во Вьетнаме почти невозможно потратить. Лемягова добавила, что смузи из свежих экзотических фруктов стоит 60 рублей, а порция устриц в 12 штук – 300 рублей.

При этом обед в кафе стоит 226 рублей, килограмм бананов – 69 рублей, креветок – 500 рублей. Пенсионер Владимир Савонькин, дважды зимовавший здесь с женой, говорит, что квартира у пляжа обходится в 13–18 тысяч рублей в месяц. В это же время турист из Мурманска Андрей Шикунов снимает в Дананге апартаменты с кухней и стиральной машиной за 270 долларов в месяц.

В публикации указывается, что месяц у моря на одного человека обходится в 25–30 тысяч рублей, что сопоставимо со средней российской пенсией в 25 469 рублей. Средняя зарплата жителя Нячанга – около 25 100 рублей. Разовые расходы на три месяца – билеты, медстраховка и виза – составляют около 95 тысяч рублей.

Билет из Новосибирска в Камрань стоит от 36 тысяч рублей в одну сторону, из Москвы туда-обратно – от 55 тысяч. Без визы во Вьетнаме можно находиться 45 дней, электронная виза на 90 дней стоит 2 100 рублей, долгий полис страхования – от 20 тысяч рублей.

Психиатр Владимир Крупин считает, что такие путешествия улучшают мыслительные процессы, поскольку к новому приходится адаптироваться. Семейный психолог Галина Рейнталь напомнила, что иногда самая здоровая помощь семье – это не взять на себя еще одну обязанность, а сохранить собственную жизнь и ресурсы.

Однако геронтолог Валерий Новоселов предупредил, что с возрастом человек становится более метео- и кислородозависимым, а перелет в 8–10 часов – сам по себе серьезный стресс. При этом волонтер Анна Лось, много лет проработавшая медсестрой, отметила, что не каждому пенсионеру подходят жара, тропики и длительный перелет. Она добавила, что в ноябре в Нячанге часты дожди и тайфуны, а в 2025-м было историческое наводнение.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает план, который с января 2027 года ужесточит выдачу шенгенских виз гражданам России. По данным СМИ, в Брюсселе намерены ограничить визовые правила для сотен тысяч россиян, приезжающих в Евросоюз как туристы. Такие меры активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония.

