Newsweek: преемниками Зеленского могут стать Залужный, Буданов, Федоров и Порошенко

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Четыре человека могут стать преемниками украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет американский журнал Newsweek на фоне призывов президента США Дональда Трампа к смене власти на Украине.

По данным журналистов, в число основных претендентов вошли бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, экс-глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бывший министр обороны Михаил Федоров и экс-президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Залужного издание называет главным соперником Зеленского. Согласно опросу Rating Group, 64% респондентов доверяют Залужному, тогда как Зеленскому – 53%. За Зеленского готовы голосовать почти 23% опрошенных, а за Залужного – больше 20%. Рейтинг доверия Буданова составляет около 53%, Федорова – 38%. За Федорова в первом туре готовы отдать голоса 7,6% опрошенных, за Буданова – 6,7%.

Порошенко, по версии журнала, остается действующим оппозиционным депутатом. В 2025 году Зеленский применил против него санкции, в том числе заморозку активов, ссылаясь на основания, связанные с национальной безопасностью.

Ранее Трамп заявил, что украинскому лидеру следует провести выборы. По его мнению, Зеленский по некоторым причинам не хочет идти на сделку по урегулированию конфликта. Трамп добавил, что разумнее было бы пойти на мирное соглашение два года назад.

По данным СМИ, администрация президента США угрожает остановить программу закупок вооружения и предоставления разведывательной информации для Украины. При этом в Кремле указывали, что Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев действительно намерен их провести.

