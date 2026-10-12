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12 октября, 14:30

Политика

Песков заявил, что Путин может дать указание не наносить удары по Украине в день выборов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев действительно намерен их провести. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, совершенно очевидно, что на самом деле в Киеве не хотят проводить выборы. Песков отметил, что 60 суток перемирия не связаны с подготовкой к голосованию, а направлены на то, чтобы Украина могла "собраться с силами, залечить раны и продолжить войну".

11 октября президент США Дональд Трамп вновь призвал украинского лидера Владимира Зеленского провести выборы на Украине. По его мнению, стране нужен такой лидер, который сможет заключить мирное соглашение с Россией.

Кроме того, Трамп обвинил Зеленского в том, что тот хочет создавать проблемы для всего мира. В частности, страдают фермеры, которые не получают российское дизельное топливо из-за украинских ударов. Он подчеркнул, что Украина должна прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы главы Украины отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

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