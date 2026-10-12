Автоэксперт Ладушкин: алкотестер может показать безалкогольное пиво

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Даже в безалкогольном пиве остается небольшая доля спирта, и убрать ее фильтрацией невозможно. Из-за этого алкотестер может показать превышение, рассказал в беседе с RT автомобильный эксперт Евгений Ладушкин.

Обычно следы спирта исчезают из организма через 15–20 минут после употребления напитка, и тест оказывается в пользу водителя. Но бывают исключения, связанные с индивидуальными особенностями организма. Иногда остаткам спирта нужно больше времени, чтобы выйти. Кроме того, возможны нарушения условий хранения или брак продукции.

"Нередко бывают случаи, когда в таре с этикеткой 0 процентов спирта концентрация спирта гораздо выше допустимых значений. В этом случае результат тестирования будет выше максимального законодательного предела", – сказал Ладушкин.

Результат не в пользу водителя будет и при избыточном количестве выпитого безалкогольного пива или при распитии прямо за рулем. В таком случае остаточный спирт просто не успеет уйти. В таком случае инспектор при составлении протокола будет прав.

Если водитель употреблял только безалкогольное пиво, а тест показывает превышение допустимого промилле, то специалист советует согласиться на медосвидетельствование: к его моменту результат может измениться.

Ранее Верховный суд РФ постановил, что лишать водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования можно только после того, как будет подтверждено, что человек действительно находился за рулем в момент возможного нарушения.

Суд также отменил решения нижестоящих инстанций по делу жителя Нижнего Новгорода: мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года. По версии мужчины, машину вел его знакомый, а сам он сел за руль по просьбе инспектора, чтобы заглушить двигатель.

