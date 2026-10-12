Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 17:24

Транспорт
Главная / Новости /

Автоэксперт Ладушкин: алкотестер может показать безалкогольное пиво

Автоэксперт заявил, что алкотестер может показать безалкогольное пиво

Фото: 123RF.com/andreypopov

Даже в безалкогольном пиве остается небольшая доля спирта, и убрать ее фильтрацией невозможно. Из-за этого алкотестер может показать превышение, рассказал в беседе с RT автомобильный эксперт Евгений Ладушкин.

Обычно следы спирта исчезают из организма через 15–20 минут после употребления напитка, и тест оказывается в пользу водителя. Но бывают исключения, связанные с индивидуальными особенностями организма. Иногда остаткам спирта нужно больше времени, чтобы выйти. Кроме того, возможны нарушения условий хранения или брак продукции.

"Нередко бывают случаи, когда в таре с этикеткой 0 процентов спирта концентрация спирта гораздо выше допустимых значений. В этом случае результат тестирования будет выше максимального законодательного предела", – сказал Ладушкин.

Результат не в пользу водителя будет и при избыточном количестве выпитого безалкогольного пива или при распитии прямо за рулем. В таком случае остаточный спирт просто не успеет уйти. В таком случае инспектор при составлении протокола будет прав.

Если водитель употреблял только безалкогольное пиво, а тест показывает превышение допустимого промилле, то специалист советует согласиться на медосвидетельствование: к его моменту результат может измениться.

Ранее Верховный суд РФ постановил, что лишать водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования можно только после того, как будет подтверждено, что человек действительно находился за рулем в момент возможного нарушения.

Суд также отменил решения нижестоящих инстанций по делу жителя Нижнего Новгорода: мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года. По версии мужчины, машину вел его знакомый, а сам он сел за руль по просьбе инспектора, чтобы заглушить двигатель.

Читайте также


транспортавто

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика