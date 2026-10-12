12 октября, 16:52Шоу-бизнес
Актер Иван Охлобыстин заявил, что слышит деревья
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Актер Иван Охлобыстин рассказал, что во время прогулок по лесу ему кажется, будто он слышит разговоры деревьев.
"Мне кажется, что я слышу, как деревья разговаривают. Во всяком случае я точно понимаю, чего они хотят", – передает Пятый канал его слова.
По словам Охлобыстина, горы и море также прекрасны, однако к лесу он имеет особенное отношение. Актер рассказал, что отправляется туда один. В лесу он молится, думает над жизненными вопросами и находит идеи для новых работ.
Ранее актер Игорь Верник признался, о чем сожалеет со времен учебы. По словам артиста, в студенческие годы он не всегда пользовался возможностью перенимать опыт у людей, которые его окружали.
Также актер заявил, что он бы отказался от некоторых занятий, чтобы больше времени проводить рядом с наставниками – наблюдать за ними, слушать и впитывать их знания.