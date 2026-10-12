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12 октября, 16:52

Шоу-бизнес

Актер Иван Охлобыстин заявил, что слышит деревья

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что во время прогулок по лесу ему кажется, будто он слышит разговоры деревьев.

"Мне кажется, что я слышу, как деревья разговаривают. Во всяком случае я точно понимаю, чего они хотят", – передает Пятый канал его слова.

По словам Охлобыстина, горы и море также прекрасны, однако к лесу он имеет особенное отношение. Актер рассказал, что отправляется туда один. В лесу он молится, думает над жизненными вопросами и находит идеи для новых работ.

Ранее актер Игорь Верник признался, о чем сожалеет со времен учебы. По словам артиста, в студенческие годы он не всегда пользовался возможностью перенимать опыт у людей, которые его окружали.

Также актер заявил, что он бы отказался от некоторых занятий, чтобы больше времени проводить рядом с наставниками – наблюдать за ними, слушать и впитывать их знания.

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