В Нидерландах назвали главу Минобороны самым глупым министром в истории

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Депутат парламента Нидерландов Пепайн ван Хаувелинген резко раскритиковал министра обороны Дилан Йешильгез-Зегериус после ее заявления об отсутствии пропаганды НАТО. Свою оценку парламентарий от правой партии "Форум за демократию" (FvD) опубликовал в соцсети X.

Ван Хаувелинген назвал Йешильгез-Зегериус самым глупым министром за всю историю страны. Поводом для его высказывания стал ответ главы оборонного ведомства на вопрос о существовании пропаганды НАТО, который депутат задал во время парламентских дебатов.

Ранее президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Техасе вступил в перепалку с участниками акции протеста. После того как несколько человек начали выкрикивать возражения во время его критики демократов, охрана вывела из зала одного из протестующих, а затем и других несогласных.

Трамп заявил, что участники акции проплачены, и послал их к черту. Он также пошутил, что одного из выведенных протестующих дома будет ждать наказание от матери, которая, по его словам, голосовала за республиканца.