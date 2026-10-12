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12 октября, 17:43

Политика

Патрушев заявил, что Запад строит планы блокады Балтийского моря

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Страны Запада прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе визита в Китай.

По его словам, Запад пытается организовать перехваты российских судов.

"Другие ключевые коммуникации также находятся под угрозой", – приводит слова Патрушева ТАСС.

Помощник российского лидера отметил, что для Москвы и Пекина морская логистика имеет большое значение, а Китай является признанным глобальным лидером в мировом торговом судоходстве.

Между тем в Эстонии ранее заявили о готовности НАТО заблокировать для России выход в Финский залив. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что при необходимости Альянс способен за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих. Он также добавил, что закрыть Балтийское море получится за несколько часов.

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