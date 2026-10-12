Каллас заявила, что выборы на Украине невозможны до завершения конфликта

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Проведение выборов на Украине невозможно до завершения вооруженного конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас. Ее слова приводит RT, ссылаясь на украинские СМИ.

С таким утверждением Каллас выступила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, которое проходило в Люксембурге. По ее словам, практически каждая конституция предусматривает, что во время войны выборы проводить нельзя.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно провести выборы. Он отметил, Зеленский по некоторым причинам не хочет идти на сделку по урегулированию конфликта. По словам Трампа, разумнее было бы пойти на мирное соглашение два года назад.

СМИ писали, что администрация президента США угрожает остановить программу закупок вооружения и предоставления разведывательной информации для Украины. При этом в Кремле указывали, что Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев действительно намерен их провести.