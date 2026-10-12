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12 октября, 17:31

Общество

Пингвиньи детские сады открылись у антарктической станции "Мирный"

Видео: телеграм-канал "ЛЕД"/ААНИИ/Игорь Савва

Пингвиньи детские сады открылись в колонии архипелага Хасуэлл у станции "Мирный" – императорские пингвины начали собирать птенцов в группы. Об этом сообщили в телеграм-канале Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Пока мамы и папы уходят к открытому морю добывать пропитание, за пушистой детворой приглядывают "няньки", – говорится в сообщении.

Исследователи пояснили, что "няньками" называют молодых пингвинов, у которых еще нет собственных птенцов. В таких "детских садах" пингвинята прижимаются друг к другу, спасаясь от холода, осваивают навыки общения и ждут родителей с добычей.

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