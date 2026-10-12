Козлята-двойняшки редкой породы появились на свет в вотчине Деда Мороза

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родились два козленка породы камори – самец и самка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка, филиалом которого является учреждение.

Малыши появились на свет у пары пакистанских коз. По словам сотрудников зоопарка, мать кормит детенышей молоком и заботится о них. Козлята чувствуют себя хорошо и во время прогулок активно изучают окружающее пространство. Специалисты следят за состоянием малышей, их аппетитом, а также изменениями роста и веса.

Для пары камори это уже второй случай рождения двойни, в прошлом году у коз также появились два детеныша. Всего с 2022 года, когда животные поселились в зоосаде, в их семействе произошло четыре пополнения. В пресс-службе отметили, что рождение двойни свидетельствует о хорошем уходе за животными.

Камори относятся к редким для России породам коз и распространены преимущественно в Пакистане. Их отличительная особенность – длинные висячие уши, длина которых может достигать 45 сантиметров.

Ранее в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге у коров хайленд Милы и Гаврюши родился теленок. Пара живет в филиале Московского зоопарка с декабря 2022 года, и это уже их третий теленок.

Роды прошли благополучно, мать и детеныш чувствуют себя хорошо, а сотрудники наблюдают за ростом и развитием малышки. Сейчас она питается молоком матери, позднее в ее рацион постепенно введут взрослую пищу: овощи, специализированные комбикорма, отруби, сено и травяную гранулированную муку, а летом – свежую траву.