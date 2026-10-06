Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 11:31

Политика

В парламенте Армении произошла потасовка

Фото: ТАСС/Александр Патрин

В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционерами, передает РИА Новости.

Инцидент произошел после выступления депутата Эдгара Казаряна из оппозиционной фракции "Сильная Армения". Он заявил, что спикер парламента растратил государственные средства при оформлении премиальных депутатам.

"Рубинян растратил государственные средства. Я предлагаю вам не тратить эти 250 тысяч драмов (680 долларов. – Прим. ред.). Мы их вернем до копейки", – заявил Казарян.

После этого парламентарии вступили в словесную перепалку, переросшую в потасовку. Конфликт продолжился в фойе. Спикер объявил в заседании перерыв и вызвал охрану.

Ранее в Грузии правоохранители подрались из-за песен Михаила Шуфутинского. Сотрудники охранной полиции заказали "воровские песни" Шуфутинского, однако за соседним столом находились представители криминальной полиции. Те потребовали поставить другую музыку, в результате чего между компаниями завязалась драка.

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика