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В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционерами, передает РИА Новости.

Инцидент произошел после выступления депутата Эдгара Казаряна из оппозиционной фракции "Сильная Армения". Он заявил, что спикер парламента растратил государственные средства при оформлении премиальных депутатам.

"Рубинян растратил государственные средства. Я предлагаю вам не тратить эти 250 тысяч драмов (680 долларов. – Прим. ред.). Мы их вернем до копейки", – заявил Казарян.

После этого парламентарии вступили в словесную перепалку, переросшую в потасовку. Конфликт продолжился в фойе. Спикер объявил в заседании перерыв и вызвал охрану.

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