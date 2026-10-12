Сын Юрия Куклачева рассказал, как отец предсказал его знакомство с будущей женой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев предвидел встречу своего сына Дмитрия с будущей супругой Мариной. Об этом пара рассказала в интервью Тутте Ларсен для проекта "Нетленка", передает издание "Абзац".

В студенческие годы, когда Дмитрий учился в ГИТИСе, он посетил выступление своего отца в ДК "Красный Октябрь". Тогда он обратил внимание не на кошек, а на танцевальный коллектив театра "Гжель", который находился там же на репетиции. По словам Куклачева-младшего, он сразу заметил Марину, которая показалась ему самой красивой девушкой среди присутствующих.

Однако знакомство могло и не состояться из-за художественного руководителя ансамбля Владимира Захарова. Чтобы пообщаться с танцовщицей, студент представился молодым исследователем и попросил худрука помочь ему в написании эссе на тему русского танца.

Пока Куклачев ждал его у двери, репетиция подошла к концу. Первой на скамейку рядом с ним села будущая жена.

Как отметила Куклачева, та поездка не была случайной. Когда ее будущий муж собрался на выступление, отец сказал ему, что он едет туда за своей судьбой.

Ранее актер Павел Прилучный рассказал, что не хотел еще раз жениться после развода. По его словам, он познакомился с будущей супругой Зепюр Прилучной-Брутян, будучи в браке, и не мог позволить себе большего. Однако в ходе общения артист понял, что такая женщина ему подходит.

