СМИ сообщили о рождении ребенка в браке Надежды Михалковой с губернатором ХМАО

Актриса Надежда Михалкова тайно вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука и стала многодетной матерью, утверждают СМИ. Что известно о знакомстве пары и развитии их отношений – в материале Москвы 24.

Второй брак

Актриса Надежда Михалкова тайно вышла замуж. Избранником 40-летней знаменитости оказался 47-летний губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

Кроме того, наследница актерской династии стала многодетной матерью: местные СМИ сообщили, что пара покрестила дочь в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. Помимо этого, у Надежды есть двое детей от предыдущих отношений. Кухарук также был женат, у него тоже есть двое детей.

По информации издания "СтарХит", пара познакомилась в Ханты-Мансийске 1,5 года назад: Михалкова присутствовала в качестве члена жюри на международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня" в марте 2025-го, а губернатор был почетным гостем.

В начале 2026-го очевидцы заметили пару на отдыхе в Сочи, а 1 октября Михалкова и Кухарук впервые посетили вместе публичное мероприятие, появившись на творческом вечере Никиты Михалкова в Ханты-Мансийске.

"У детей есть и мама, и папа"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rezofilm

Михалкова ранее была замужем за режиссером Резо Гигинеишвили. В 2011-м у пары родилась дочь Нина, а в 2013-м – сын Иван. Однако супруги развелись спустя 7 лет после свадьбы без публичных выяснений отношений.

Впоследствии Надежда признавалась в одном из интервью, что бывшим супругам удалось остаться в хороших отношениях ради наследников, чтобы те чувствовали участие обоих родителей в их жизни. По словам актрисы, со своей стороны она приложила все усилия, чтобы дети "любили и уважали своего папу".





Надежда Михалкова актриса, телеведущая, режиссер Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились. На сегодняшний день у детей есть и мама, и папа.

По данным СМИ, Гигинеишвили часто видится с наследниками: он берет их с собой на отдых, в том числе в заграничные поездки. Режиссер также старается, чтобы его младшие дети дружили с его старшей дочерью Марией, рожденной от первой супруги, выпускницы телепроекта "Фабрика звезд" Анастасии Кочетковой.

К слову, звездный отец Надежды, режиссер Никита Михалков впоследствии публично признался, что не одобрил выбор дочери, однако не считал нужным вмешиваться в ее личную жизнь.

"Я не принимал выбор детей, но понимал, если помешаю, будет только хуже. В итоге этот выбор жестоко их наказывал. Я про Надю. Я не транслировал ей, что ее решение мне не близко. Она этого не понимала вначале, а я осознал, что обаяние грузина все равно переживет все мои слова", – заявил Михалков в интервью Надежде Стрелец в 2023-м.

Он добавил, что предпочел остаться в стороне, когда в молодой семье назрел кризис.





Никита Михалков режиссер, народный артист РСФСР Когда настал момент, я ей сказал: "Ты будешь терпеть, ты должна довести это до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то: "Как не стыдно". Ты должна это все пройти. Таков твой путь, из него ты выйдешь другим человеком". В итоге да, вышла.

Мэтр добавил, что, воспитывая детей, советовал им принимать решения самостоятельно, поэтому и во взрослой жизни старался не мешать им, даже если был с ними в чем-то не согласен.

Разноплановая личность

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nikita__mikhalkov

Наследница известной актерской династии Надежда Михалкова не имеет профильного образования: она окончила факультет международной журналистики МГИМО. В 8-летнем возрасте снялась в фильме отца "Утомленные солнцем" в роли дочери комдива Котова, а в 13 сыграла двух сестер-близняшек в картине Тиграна Кеосаяна "Президент и его внучка".

Впоследствии построила успешную карьеру в кино. На ее счету более 40 фильмов, в том числе такие заметные проекты, как "Лед-2", "Гудбай, Америка", "Беспринципные", "Батя", "Артек. Большое путешествие". Выходила также на театральную сцену.

Помимо актерской карьеры, стала развиваться как продюсер и режиссер. Причем Надежда пробует создавать разноплановые проекты, не ограничиваясь одним жанром или форматом: в ее фильмографии есть короткометражки, а также ужасы и драмы.

