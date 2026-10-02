В Сети с иронией отреагировали на тайную свадьбу Джима Керри

Джим Керри женился в третий раз: по данным СМИ, избранницей 64-летнего актера стала художница Мин Ха. Причем торжество прошло в условиях строгой секретности. Подробности – в материале Москвы 24.

"Будь счастлив, Джим Керри"

Фото: AP Photo/Aurelien Morissard; youtube.com/CANAL+

Актер Джим Керри в 64 года тайно женился на художнице Мин Ха, которой, по разным данным, 32 или 34. По данным СМИ, свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе в кругу родственников и близких друзей.

Бракосочетание состоялось спустя 7 месяцев после того, как комик назвал возлюбленную своей "чудесной спутницей" и поблагодарил ее в речи, произнесенной со сцены во время церемонии вручения премии "Сезар" в феврале 2026-го. Журналисты утверждают, что именно тогда Керри впервые публично подтвердил роман с Мин Ха. При этом актер и художница встречались более четырех лет: впервые их заметили вместе после благотворительного шоу в Лос-Анджелесе в феврале 2022-го.

Пользователи Сети отреагировали на новость о свадьбе Керри: одни искренне порадовались за актера, другие припомнили недавнюю историю с измененными чертами лица актера и принялись писать под публикациями СМИ, что на снимках "не Джим".

"Будь счастлив, Джим Керри", "пара красивая", "на фото не Джим Керри", "переборщил немного с ботоксом, а вы сразу "это не Джим, не Джим", "он ли", "это точно он? Не похож на себя", – высказались пользователи Сети.

У фанатов закрались сомнения в "подлинности" Джима Керри как раз после премии "Сезар". В Сети распространились снимки и видео с церемонии, под которыми многие пользователи отметили изменившуюся внешность актера. При этом появилось несколько теорий: согласно одной из них, имело место неудачно омоложение. Однако большей популярностью пользовалась конспирологическая версия, что на публике появился двойник или "парень в маске" Джима Керри.

По версии комментаторов, актер якобы умер еще в 2015–2016 годах. Одни "интернет-эксперты" заявляли, что он мог сам уйти из жизни, потому что сам признавался в интервью, что длительное время страдал от депрессии. Другие конспирологи решили, что знаменитость "убрало мировое правительство", потому что он "слишком много знал".

К слову, балерина Анастасия Волочкова тоже уверена, что голливудский актер умер. Артистка заявила, что ее с Джимом связывали романтические отношения, поэтому она точно может отличить настоящего Керри от двойника.





Анастасия Волочкова балерина, заслуженная артистка РФ У меня с Джимом были близкие отношения. И я знаю, как он выглядел. Дело в том, что Джима Керри, к сожалению, уже давно нет в живых. То, что слагают эти все слухи, легенды, что якобы он жив и действительно существует какой-то двойник, – это все фейки, это не настоящее.

Обсуждение внешности Джима получилось настолько резонансным, что дошло и до самого актера. Организаторы премии "Сезар", а также представители знаменитости заявили, что он лично посетил мероприятие. При этом издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера сообщило, что слухи о двойнике сильно расстроили Керри.

"Джиму грустно. Не потому, что люди ставят под вопрос или высмеивают его внешность, его это совсем не беспокоит. Скорее, ему грустно от того, что они глупы. <...> Все превратилось в конспирологическую теорию, и его расстраивает, что люди на самом деле верят, что он не настоящий Джим Керри", – рассказал источник.

Романы юмориста

Фото: Джим Керри и Рене Зеллвегер. legion-media.com/ZUMA Wire/Chris Delmas

У Джима Керри насыщенная личная жизнь: по данным СМИ, за его плечами два официальных брака. Первый был заключен в 1987-м, избранницей стала Мелисса Уомер. Пара познакомилась во время работы в стендап-клубе "Комедийный магазин". У супругов родилась дочь Джейн Эрин Керри, однако из-за частых ссор семья распалась в 1995-м.

Спустя год актер женился на партнерше по фильму "Тупой и еще тупее" Лорен Холли, этот брак продлился всего около 10 месяцев.

Керри также приписывали многочисленные романы, в том числе с коллегами, например Рене Зеллвегер, Дженьюари Джонс, Джинджер Гонзага. Журналисты утверждают, что актер также состоял в отношениях с моделями Анин Бинг и Дженни Маккарти. Кроме того, на его счету романы с немедийными персонами, в том числе личным врачом Тиффани Сильвер и визажистом Катрионой Уайт.

Отношения с последней спровоцировали громкий скандал. В 2015-м девушка покончила с собой, впоследствии ее семья подала иск на актера, обвинив в причастности к ее смерти. При этом в 2017-м было опубликовано письмо, которое Катриона написала Джиму за 2 года до происшествия. В записке она обвинила комика в том, что тот пристрастил ее к запрещенным веществам, а также заразил инфекциями, передаваемыми половым путем. В 2018-м иск к звезде был отклонен.

