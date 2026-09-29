Коллеги актрисы Юлии Пересильд раскрыли подробности тайной свадьбы

Актриса Юлия Пересильд впервые вышла замуж: 42-летняя знаменитость официально подтвердила эту информацию, однако не стала раскрывать детали. Что удалось выяснить про супруга артистки, расскажет Москва 24.

"Да, вышла"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

42-летняя актриса Юлия Пересильд подтвердила информацию о замужестве. Заслуженная артистка РФ не стала увиливать, отвечая на прямой вопрос журналистов.

"Да, вышла. И очень счастлива", – лаконично ответила Пересильд, не раскрыв подробностей.

При этом артист, кинокомпозитор и продюсер Яна Блиндер рассказала изданию Woman.ru, что торжество было камерным.





Яна Блиндер артист, кинокомпозитор и продюсер Свадьба была крайне закрытой, с не очень большим количеством гостей, только свои. Ходят слухи, что она заменила одного Мишу на другого, и я не стану с этим спорить, верю точно, что с коллегой по цеху, так как в нашем творческом мире чаще мы сходимся с теми, с кем мы творим, уж поверьте, я была там.

В СМИ предположили, что избранником знаменитости стал 44-летний кинооператор Михаил Милашин, при этом они не появлялись на публике в качестве пары.

В свою очередь, издание "СтарХит" предположило, что Пересильд и Милашин могли отдыхать в июне 2026 этого года в одном и том же месте. Инсайдеры рассказали журналистам, что Михаил находился в музее-заповеднике имени Арины Родионовой в Псковской области, а Юлия якобы публиковала в своих соцсетях контент из той же локации в то же время.

Милашин родился в Санкт-Петербурге. Поначалу фотография и видеосъемка были для него увлечением, однако впоследствии Михаил переехал в Москву и поступил на операторский факультет ВГИКа. На его счету работа в таких крупных проектах, как "Призрак", "Лед", "Т-34", "Сто лет тому вперед" и других. Труд Милашина высоко оценен профессиональными наградами: в частности, у него есть две премии "Золотой орел", а также "Ника" за лучшую операторскую работу.

"У меня есть вторая половинка"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/juliaperesild

Слухи о романе Пересильд и Милашина появились еще в 2025 году. СМИ предположили, что актриса и оператор познакомились во время съемок фильма "Красавица".

Вскоре знаменитость рассказала, что она в отношениях, однако и тогда актриса избегала подробностей.





Юлия Пересильд актриса, заслуженная артистка РФ У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, очень, но недолго. Очень тяжело быть одной!

Помимо этого, в мае 2026 года издание Super опубликовало видео, снятое во время празднования дня рождения дочери актрисы Анны. Папарацци запечатлели, как Юлия и Михаил тепло обнялись возле входа в ресторан, где проходило торжество.

Известно, что до этого Пересильд встречалась с актером Михаилом Тройником. Роман продлился более двух лет и завершился в апреле 2025-го.

"Отец моих детей – Алексей Учитель"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пересильд редко комментирует личную жизнь, а также предпочитает не делиться подробностями в соцсетях. Актриса ранее не была замужем, однако ее связывали продолжительные отношения с режиссером Алексеем Учителем. Народный артист РФ старше Юлии на 33 года и с 1981 года женат на продюсере Кире Саксаганской.

При этом статус семьянина не мешал мэтру появляться на светских мероприятиях в компании Пересильд. В 2009 году у Юлии родилась дочь Анна, в 2013-м – Мария. Актриса долго не раскрывала имя отца девочек и только в 2017-м рассказала все в интервью изданию Marie Claire.

"Отец моих детей – Алексей Учитель. Алексей – хороший отец, который заботится о дочерях", – призналась актриса.

Впоследствии это подтвердил и сам режиссер, который начал выходить в свет вместе с Анной и Марией. По данным СМИ, отношения Пересильд и Алексея Учителя длились более 10 лет и завершились в 2021-м. После расставания они сохранили дружбу.

Сейчас в личной жизни 75-летнего режиссера тоже все хорошо: он появляется на публике с новой избранницей, 29-летней Софьей Мелединой, которая в 2021-м родила от него дочь.

