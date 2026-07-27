Галич, Бородина и Собчак поздравили Олесю Иванченко после тайной свадьбы

Звездный астролог Олеся Иванченко удивила поклонников новостью о свадьбе – девушка вышла замуж за комика Максима Загайского. Расскажем, что известно о прошедшем празднике.

"Мы женимся, а вы че?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zarina_mirzoeva

25 июля ведущая шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко сообщила в своем блоге, что вышла замуж за возлюбленного Максима Загайского (известного под псевдонимом Заяц). Новость стала неожиданной для поклонников, так как помолвка и торжество держались в строгом секрете.

Звезда опубликовала в своем блоге праздничное фото с Максимом, подписав его: "Мы сегодня женимся, а вы че?"

Под постом подписчики начали поздравлять ведущую, шутить про астрологию и секретность праздника.

"Уровень неразглашения информации, к которому я стремлюсь", "сразу видно, что ждали окончания ретро-Меркурия"; "надеемся, что это не фейк", "где-то грустят Тимати с Шаляпиным", – написали пользователи, в том числе с отсылкой к различным интервью ее коллег.

Также Иванченко поздравили знаменитости, среди которых соведущий Олеси по шоу Дмитрий Журавлев, блогер Ида Галич, юморист Александр Гудков, телеведущая Ксения Бородина, журналист Ксения Собчак и другие.

На следующий день после свадьбы Олеся рассказала о причинах такой секретности. По ее словам, они с женихом решили пожениться без пафоса и лишней публичности.

"Потому как у нас наконец выдалась свободная минутка и больше не хотелось откладывать жизнь на потом. И да, мы тихушники", – рассказала звезда сериала "Няня Олеся".

Олеся добавила, что теперь ждет от мужа в качестве подарка путевку в санаторий, чтобы "нормально отчепыжиться".

"Люблю смотреть на такое в соцсетях, созерцать и восхищаться со стороны, но в своей жизни нам хотелось простого человеческого "погулять", как говорят на Кубани. И как я счастлива, что все осуществилось именно так! Наплясались, наплакались, насмеялись! Все кроксы оттоптала нафиг!" – рассказала знаменитость.

Не все знали, что едут на свадьбу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zinchenko___sergey

Церемонию бракосочетания провела комик Лиза Ющук, переодевшись в типичного свадебного регистратора из 2000-х. Обручальные кольца пары "вынес" плюшевый поросенок по имени Пухля – семейный талисман пары.

"Олеся, ты заставила Максима поверить в астрологию. Максим, а ты заставил Олесю поверить в любовь", – обратилась к молодоженам Ющук.

Само торжество пара отпраздновала на террасе одного из ресторанов на Цветном бульваре в узком кругу семьи и друзей. Невеста появилась в белом платье с открытыми плечами и в длинной фате, а жених – в черном костюме и очках.

По словам организаторов, Олеся и Максим хотели теплый, семейный праздник "для своих" – без ведущего, строгого тайминга, дресс‑кода и заранее прописанной программы. Приглашения отражали эту идею: вместо открыток гостям прислали только фотографию пары и дату события, поэтому некоторые друзья до последнего не подозревали, что едут именно на свадьбу, сообщил онлайн-журнал TOP15MOSCOW.

Хотя формальной программы не было, вечер получился насыщенным: близкие пары произнесли трогательные поздравления, которые чередовались с играми, музыкальными номерами, выступлениями цыган, а одним из ключевых моментов стал выход казачьего хора.

Вместо привычной церемониальной зоны организаторы устроили цветущую поляну, где и разместились гости.

Отец Олеси в ходе церемонии рассказал гостям забавную историю из детства девушки. Мужчина вспомнил, как его маленькая дочь однажды в восторге смотрела на зайчика, и с улыбкой заметил, что теперь у нее появился собственный "ушастый", в шутку имея в виду зятя.

При этом во время обмена обручальными кольцами Иванченко сильно переживала, перепутала руки и не сразу сумела надеть украшение жениху, однако этот неловкий момент лишь рассмешил гостей. В конце вечера Заяц произнес трогательную речь в честь Олеси, от которой она не смогла сдержать слез.

Составляла натальную карту на будущего мужа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/losenok95

Для Олеси Иванченко и Максима Загайского этот брак стал первым. Пара познакомилась в 2023 году в социальной сети. Комик добавил ведущую в подписчики, но не решался начинать общение. Перед Новым годом Олеся первая отправила ему сообщение, после которого последовала и реальная встреча.

В 2024 году влюбленные отпраздновали первую годовщину. Пара не делилась подробностями романа, кроме публикаций фото из совместных путешествий в блогах.

В интервью блогеру Надежде Стрелец Олеся рассказала, что зарабатывает больше, чем ее парень, при этом отметила, что кармическая задача избранника – материально обеспечивать женщину. Однако Олеся добавила, что не предъявляет к избраннику "повышенных запросов". По словам Иванченко, Максим полюбил ее не как эффектную ведущую, а как обычную девушку.

Также в начале отношений Иванченко составила натальную карту Загайского, которая не показала полного астрологического совпадения, но это не испугало влюбленных.