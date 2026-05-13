Клава Кока отпраздновала девичник и день рождения на яхте в Турции

Певица Клава Кока устроила девичник на яхте в свой день рождения перед свадьбой с блогером Димой Масленниковым. Торжество пара запланировала на сентябрь. Подробности – в материале Москвы 24.

День рождения в статусе невесты

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/klavacoca

Певица Клава Кока в свой 31-й день рождения собрала подруг, чтобы отметить девичник на яхте перед свадьбой с блогером и телеведущим Димой Масленниковым. Для праздника компания сняла просторную виллу на турецком курорте. Фотографиями с мероприятия певица поделилась в своем блоге.





Клава Кока певица Мой первый и последний день рождения в статусе невесты! Девчонки увезли меня на море и организовали сумасшедший девичник. Вся вилла была заполнена сюрпризами и приколами. Это лучшее начало 31-летия!

Подруги преподнесли имениннице праздничный торт и букет белых лилий. В честь девичника для нее также заказали бикини с надписью butter’s wife ("жена масла", с отсылкой к фамилии жениха), полотенца и другие аксессуары с надписью bride ("невеста"). В спальне на кровати ее ждала подушка с фотографией Дмитрия.

"Даже на девичнике без Димочки никуда", – отметила Кока и пообещала хранить подаренные в честь праздника вещи.

На следующее утро исполнительница отправилась с подругами на морскую прогулку на яхте.

"С днем рождения меня! Неповторимый праздник в статусе невесты! И наш девичник официально начинается!" – отметила Клава. В комментариях певицу поздравили коллеги по цеху Сергей Лазарев, Валерия, а также блогеры Айза, Роман Каграманов, Лаура Джугелия, стилист Владислав Лисовец и другие.

Кроме того, Кока показала в блоге сюрприз от возлюбленного – он без предупреждения прилетел к девушке, чтобы поздравить ее с днем рождения и поприсутствовать на праздничном ужине.

В мае СМИ уже сообщали о том, что Кока и Масленников, предположительно, сыграли тайную свадьбу в Париже. Пару заметили прогуливающимися в похожих на свадебные нарядах – белый кружевной образ со шлейфом и букет у Клавы и строгий костюм у Димы.

Позже Клава опубликовала несколько фотографий из поездки, отметив, что для нее они особенно дороги.

"Сейчас выложу, пожалуй, самые чувственные и трогательные фотографии в моей жизни! Мне повезло, что я влюблена в своего лучшего друга", – написала исполнительница хита "Покинула чат".

Масленников в ответ тоже выложил часть фото из Парижа, а в подписи к ним отметил, что снимки пара планирует показывать своим детям.

Свадьба после 10 лет дружбы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/klavacoca

Свадебное торжество Клавы Коки и Димы Масленникова состоится в сентябре – об этом в конце июня на своем стриме сообщил блогер Слава Бустер. Во время одной из трансляций на его телефон пришло приглашение. Тогда его друг уточнил, не о свадьбе ли Масленникова идет речь, а Слава подтвердил догадку.

Также ранее продюсер Сергей Дворцов заявлял со ссылкой на звездные круги, что свадьба певицы и блогера будет масштабной, сообщает "Газета.ру".

"Что касается масштаба свадьбы, скромность – это не про них. Будет дорогая пышная свадьба. В любом случае, в списке гостей будут близкие друзья, родственники, звезды, это даже не обсуждается", – поделился он.

Артист Прохор Шаляпин, узнав о свадьбе певицы, признался изданию, что готов провести торжество.

"Свадьбу проведу с удовольствием, даже без денег, без гонорара. Не все измеряется богатством, хотя я деньги очень люблю", – заявил Шаляпин.

Роман Клавы Коки и Димы Масленникова начался после 10 лет дружбы. В начале апреля певица подтвердила отношения с блогером, выпустив новый альбом "Как я люблю тебя" с их парой на обложке. Масленников в своих социальных сетях подтвердил, что все песни посвящены ему.

После этого певица призналась фанатам, что они не просто встречаются, а планируют пожениться. Сообщение Клава сопроводила фото с пляжа, где Дима сделал ей предложение.