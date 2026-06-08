Дуа Липа и Каллум Тернер потратили на свадебное торжество около 2 миллионов долларов

Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер отпраздновали бракосочетание в старинном квартале Кальса в итальянском городе Палермо. Торжество не обошлось без скандалов: местные жители выразили протест из-за ограничений, с которыми пришлось столкнуться после приезда знаменитостей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Наша площадь – не ваша гостиная"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/callummturner

Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер провели масштабное торжество для гостей в честь бракосочетания в городском дворце Палаццо Вальгуарнера-Ганги, который находится в старинном квартале Кальса в городе Палермо. Праздник проходил 3 дня: с 5 по 7 июня. Причем пара узаконила отношения ранее во время закрытой церемонии в Лондоне.

Чтобы отметить событие в Италии, молодожены арендовали виллу, которая утопала в цветах. По периметру были расставлены стулья, на которых лежали носовые платки с фразой: "Оставайся со мной сумасшедшим вечно".

Перед гостями невеста появилась в свадебном платье от дизайнера Донателлы Версаче. Позже певица сменила наряд. Также супруги обменялись клятвами в беседке, а после завершения официальной части гостей пригласили на банкет. Организаторы сделали ставку на традиционную сицилийскую кухню. Шеф-поваром стал Тони Ло Коко, имеющий звезду Мишлен.

Свадьба с 200 гостями обошлась паре примерно 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллионов долларов), сообщило издание Daily Mail.

Фото: Getty Images/Agostino Fabio

Главным сюрпризом вечера стало появление легендарного музыканта Элтона Джона, с котором Дуа Липу связывает дружба. Певец прилетел в Италию ради свадьбы на частном самолете буквально в последний момент. Во время церемонии Элтон исполнил свой знаменитый хит Your Song. По словам гостей, этот момент стал самой эмоциональной частью праздника. Торжество завершилось танцами и масштабным фейерверком.

Среди приглашенных знаменитостей были дизайнер Донателла Версаче, певица Charli XCX, диджей Марк Ронсон, актеры Джо Элвин и Грейс Гаммер, певец Трой Сиван и другие друзья пары. Часть гостей прибыла на Сицилию еще за несколько дней до свадьбы.

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/LaPresse

Однако не обошлось и без скандалов. По данным западной прессы, общественная организация Apro Palermo перед свадьбой певицы развесила по всему городу плакаты с фразами: "Палермо не сдается в аренду", "Наша площадь – не ваша гостиная" и "Общественные пространства – для всех". Организаторы попытались их убрать, но протестующие нарисовали эти же лозунги на стенах.

Кроме того, местные жители пожаловались журналистам на проблемы с парковкой в течение 3 дней празднования и требование подписать соглашение о неразглашении информации (NDA), сообщил сайт British Guardian.

После всплеска недовольства Дуа Липа и Каллум решили исправить ситуацию. По данным The Sun, певица перечислила 5 тысяч фунтов стерлингов (примерно 6,8 тысячи долларов) жильцам квартир, чьи окна выходили на парковку для гостевого транспорта.

Предпринимателям, пострадавшим от временного закрытия магазинов, выплатили примерно такую же сумму в качестве компенсации. Кроме того, пара отдала городским властям 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 13,6 тысячи долларов) за аренду площади Пьяцца Кроче и дополнительно потратила около 11,9 тысячи долларов на частную охрану, которая дежурила там.

Скромное бракосочетание

Фото: legion-media.com/Daily Mail/Roland Hoskins

Церемония бракосочетания Дуа Липы и Каллума Тернера прошла в окружении родственников 31 мая, на ней присутствовали лишь восемь человек. Молодожены заключили брак в здании Мэрилебонской ратуши в Лондоне, куда приехали на разных автомобилях. Жених не смог сдержать эмоции, когда произносил клятву, и расплакался при виде невесты.

Церемония длилась около 40 минут. Дуа и Каллум покинули ратушу на такси и отправились на семейный ужин. СМИ отметили необычный образ невесты: белый костюм с юбкой и шляпа напомнили свадебный наряд супруги Мика Джаггера Бьянки в 1971 году.

Сообщается, что Дуа Липа и Каллум Тернер познакомились на дне рождения общего друга в конце 2023 года. Позже Тернер рассказал журналистам, что разговор с певицей завязался благодаря обсуждению литературы.

Первые слухи о романе знаменитостей появились в январе 2024 года, когда журналисты заметили, что Липа все чаще появляется в компании британского актера. Каллум опубликовал совместное фото с возлюбленной в своих соцсетях в июле 2024-го. Пара подтвердила помолвку летом 2025-го – об этом Дуа рассказала в интервью британскому Vogue.

