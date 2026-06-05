SHOT: Артур Бабич и Аня Покров потратили на свадьбу 10 миллионов рублей

Блогеры Артур Бабич и Аня Покров сыграли свадьбу в Подмосковье 4 июня. По данным СМИ, торжество обошлось в 10 миллионов рублей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Спасибо, что ты мой муж!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ba.bitch_

Свадьба блогеров Артура Бабича и Ани Покров состоялась в Хлебниковском лесопарке в Подмосковье 4 июня. Примерный бюджет торжества – более 10 миллионов рублей, сообщил телеграм-канал SHOT. В частности, по данным журналистов, аренда особняка площадью 600 квадратных метров обошлась в 420 тысяч рублей, пара также заплатила 3 миллиона свадебному организатору и 1 миллион – персоналу. За фото‑ и видеосъемку пришлось отдать 1,5 миллиона, а за развлекательную программу – около 600 тысяч.

Кроме того, декор банкетного зала стоил 500 тысяч, кейтеринг – 10 тысяч на каждого гостя. Образы обошлись паре более чем в 2 миллиона рублей: невеста сменила за вечер три дизайнерских платья, сшитые по индивидуальному заказу. За праздничный торт, состоящий из девяти ярусов, молодожены заплатили 500 тысяч рублей.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ba.bitch_

Церемония бракосочетания состоялась в беседке: невеста приехала на "Жигулях", украшенных бежевыми рюшами, а жениха спустили с машины‑эвакуатора. Отец Ани сопроводил ее под венец, а ее дедушка вынес кольца.

Гостей развлекали певица Бьянка и группа "Ранетки". Покров выучила армянский танец в качестве подарка Бабичу: у парня армянские корни по отцовской линии.

Поздравить ребят пришли блогеры Дима Масленников, Эльдар Джарахов, Юлия Гаврилина, Наташа Гасанханова, Алексей Столяров, а также певица Клава Кока и актриса Наталья Рудова – всего около 200 гостей.

"Здравствуй, моя душа. Я готова разделить с тобой всю оставшуюся жизнь! Спасибо, что ты мой муж!" – написала Покров в соцсетях.

Блогеры официально зарегистрировали брак в апреле 2026 года во Дворце бракосочетания №1 Санкт-Петербурга. Церемония прошла без гостей и свидетелей.

"Хоть в первую брачную ночь"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ba.bitch_

Перед свадьбой Аня дала интервью коллеге Иде Галич, в котором рассказала, что заставила Артура подписать брачный договор, правда, не совсем обычный.





Аня Покров блогер Я составила документ, в котором по пунктам прописала то, что будет меня радовать. Например, массировать мне ноги, когда я очень устала… Он подписал.

Блогер призналась, что это был ответный ход Бабичу, ведь в начале отношений он преподнес Покров "документ", необходимый для вступления в отношения с ним.

"Он его сам от руки написал, там такие пункты были: готовить каждое утро ему кофе, любить его всю жизнь и так далее… В конце надо было поставить подпись. Так он предложил мне встречаться", – вспомнила Аня.

Кроме того, Покров заявила, что готова к материнству, а Бабич вовсе давно хочет детей и предлагал еще до помолвки заняться этим вопросом.

"Мы очень любим и хотим детей. Свадьбу отгуляем – и хоть в первую брачную ночь я готова", – сказала Покров.

Аня объяснила, почему откладывала беременность: по словам девушки, у нее все должно быть строго по плану и расписанию, а плотные рабочие графики обоих все еще больше усложняли. Но после свадьбы инфлюенсер готова перейти на следующий этап.

По данным СМИ, пара начала встречаться в мае 2020-го, познакомившись в московском доме блогеров Dream Team House. При этом поначалу они скрывали отношения, а официально подтвердили роман лишь летом 2022 года. Бабич сделал предложение Покров в мае 2025-го.

