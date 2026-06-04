Фото: телеграм-канал "АНЯ POKROV"

Блогеры Аня Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу в Подмосковье. Это следует из телеграм-канала Покров, которая опубликовала кадры с торжества.

Покров к алтарю сопроводил ее отец. До жениха она шла под свою же песню. Кольца паре предоставил дедушка невесты.

Среди гостей были певица Клава Кока и ее возлюбленный Дима Масленников, а также блогеры Эльдар Джарахов, Юлия Гаврилина, Наталья Гасанханова, Алексей Столяров и его жена Вера Бондарева. Помимо этого, присутствовали и иные друзья пары.

Покров и Бабич начали встречаться в мае 2020 года. Однако об их отношениях стало известно лишь в августе 2022 года. В мае 2025-го блогер сделал девушке предложение.

При этом слухи о помолвке пары появились в декабре 2022 года, когда девушка поделилась моментами со своего 23-летия. Она отпраздновала день рождения с Бабичем в Лас-Вегасе и разместила фото букета цветов и коробки с кольцом.

Блогеры поженились в апреле 2026 года. Брак пары был зарегистрирован 6 апреля во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. Гостей и свидетелей на церемонии не было.

