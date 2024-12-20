Украинский блогер Бабич рассказал, что переехал в Россию

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Украинский блогер Артур Бабич переехал в Россию. Об этом он рассказал телеграм-каналу Mash.

По словам молодого человека, уезжать "в заграницы" он больше не планирует. Бабич намерен получить российский паспорт и остаться в стране, поскольку "тут аудитория, легче делать контент".

Как пишет Mash, блогер уже уезжал из РФ после начала СВО. Сначала он жил в США, а затем из-за проблем с деньгами и трудностями перевода уехал в Армению. Однако там он тоже не остался. В результате Бабич вернулся в Россию, за что на Украине его прозвали предателем, а некоторые даже стали угрожать.

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