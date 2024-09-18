Милохин отказался приехать в Россию после поджога дома приемного отца

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Блогер Даня Милохин отказался возвращаться из Дубая в Россию после поджога дома приемного отца Дмитрия Тюленева в Краснодарском крае, сообщает Life.ru.

По словам Тюленева, сейчас поджигателя ищут. Были изъяты камеры и допрошены соседи. Дом серьезно не пострадал, так как никто не спал и пожар был быстро потушен, добавил он.

Как отмечается в материале, Милохин уже связался с приемным отцом по вопросу помощи семье. При этом, по словам Тюленева, возвращаться на родину блогер не собирается.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. По словам приемного отца блогера, он вернулся домой и услышал хлопок, после чего во дворе увидел горящие стройматериалы. Пожарные сумели ликвидировать возгорание.

Тюленев отметил, что в ближайшее время они планируют продать дом в Анапе и перебраться жить в другой город.

Между тем в Аксае Ростовской области в ночь на 16 сентября загорелись торговые павильоны на площади в 2 тысячи квадратных метров. Позже пожар был локализован. По предварительным данным, огонь повредил 25 павильонов. Сведений о пострадавших не поступало.