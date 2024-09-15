Огонь повредил 13 жилых домов в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огонь повредил 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Всего в результате нескольких пожаров в регионе пострадало 29 строений. Пострадавших и погибших в результате стихийного бедствия нет. При этом глава области пообещал оказать помощь всем, кто потерял жилье и имущество.

"Всего в тушении задействовано более 2 тысяч человек и почти 300 единиц техники", – уточнил он.

Кроме того, в Ростовской области также ликвидируют три лесных пожара в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах на общей площади 7,4 гектара.

По данным МЧС РФ, пожарным удалось остановить распространение огня в СНТ "Задонье". Там, в частности, повреждены 15 строений, включая 4 жилых дома.

Склад со стройматериалами загорелся 15 сентября в городе Аксай под Ростовом. Из-за сильного ветра он перекинулся на частные домовладения. Для пострадавших от пожара открыли пункт временного размещения на базе гостиницы "Саквояж". В целом с начала суток в Ростовской области зафиксировано свыше 50 пожаров, до 30 из которых еще ликвидируются.