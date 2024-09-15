Склад со стройматериалами загорелся под Ростовом на площади 1,1 тыс "квадратов"

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Склад со стройматериалами загорелся в городе Аксай в Ростовской области. Площадь пожара составляет 1,1 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения", – говорится в сообщении.

В ликвидации пожара задействованы около 100 специалистов и 38 единиц техники.

Ранее на Стерлитамакском заводе в Башкирии случился взрыв. На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Спасатели ликвидировали пожар.

В результате ЧП погибли два человека. По факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено уголовное дело.

