15 сентября, 15:47Происшествия
Склад со стройматериалами загорелся под Ростовом на площади 1,1 тыс "квадратов"
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Склад со стройматериалами загорелся в городе Аксай в Ростовской области. Площадь пожара составляет 1,1 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения", – говорится в сообщении.
В ликвидации пожара задействованы около 100 специалистов и 38 единиц техники.
Ранее на Стерлитамакском заводе в Башкирии случился взрыв. На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Спасатели ликвидировали пожар.
В результате ЧП погибли два человека. По факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено уголовное дело.
Новости регионов: пожар произошел на химическом заводе в Тульской области