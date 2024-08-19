Спасатели полностью потушили пожар в Стерлитамаке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Стерлитамаке спасатели полностью потушили пожар на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Взрыв на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел утром 19 августа. На воздушной линии газопровода случилась разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Спасателям удалось локализовать пожар, после открытое горение было ликвидировано.

При взрыве пострадали три человека, они находятся в реанимации. Состояние двоих оценили как тяжелое, третьего – крайне тяжелое.

Следователи уже завели уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Региональный СК в ближайшее время проведет экспертизы для определения точных причин пожара.

