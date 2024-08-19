19 августа, 18:19Происшествия
Спасатели полностью потушили пожар в Стерлитамаке
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В Стерлитамаке спасатели полностью потушили пожар на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Взрыв на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел утром 19 августа. На воздушной линии газопровода случилась разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Спасателям удалось локализовать пожар, после открытое горение было ликвидировано.
При взрыве пострадали три человека, они находятся в реанимации. Состояние двоих оценили как тяжелое, третьего – крайне тяжелое.
Следователи уже завели уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Региональный СК в ближайшее время проведет экспертизы для определения точных причин пожара.
Новости регионов: взрыв и пожар произошли на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке