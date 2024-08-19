Пожар в Стерлитамаке локализован

Пожарные локализовали возгорание на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке, сообщила пресс-служба МЧС России.

В результате ЧП пострадали двое мужчин и одна женщина, которые, как сообщили РИА Новости в правительстве Башкирии, находятся в реанимации с сильными ожогами. Их состояние оценивается как крайне тяжелое и тяжелое.

Взрыв на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии произошел утром 19 августа. На месте происшествия были задействованы 20 специалистов и 6 единиц техники. По информации МЧС России, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.

Кроме того, недавно на территории бывшего завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах произошел пожар. Сперва его площадь составляла 1,6 тысячи квадратных метров, однако затем она увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов". Спустя время пожарным удалось ликвидировать возгорание.

В тушении пожара были задействованы около 80 специалистов и 24 единицы техники, а также вертолеты КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия и проведение проверки по данному возгоранию.

