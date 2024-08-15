15 августа, 12:59 (обновлено 15.08.2024 16:43)Происшествия
Открытое горение на территории бывшего завода в Люберцах ликвидировано
В настоящее время пожарная авиация завершила работы на месте ЧП. Всего было выполнено 33 слива, то есть специалисты выбросили на очаги возгорания 165 тонн воды, заявили в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
По данным ведомства, на месте произошедшего находились сотрудники подвижного пункта управления полетами для связи с экипажами в воздухе и сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения центра для обеспечения безопасности забора воды в озере Белом.
В департаменте заявили, что площадь пожара составила 2,7 тысячи квадратных метро. В настоящее время ликвидация продолжается.
О пожаре на территории бывшего завода имени Ухтомского стало известно утром 15 августа. Сперва его площадь составляла 1,6 тысячи квадратных метров, однако затем она увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов".
В тушении пожара были задействованы около 80 специалистов и 24 единицы техники, а также вертолеты КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия и проведение проверки по данному возгоранию.