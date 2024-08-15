Площадь пожара на заводе в Люберцах увеличилась до 3 500 квадратных метров

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Площадь пожара в производственном здании в подмосковных Люберцах увеличилась до 3 500 квадратных метров, в связи с чем к месту направляется вертолет Ми-26 АСЦ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия на территории предприятия, которое находится на улице 65 лет Победы, а также проведение проверки по данному возгоранию. Точные причины пожара будут определены по итогам пожарно-технической экспертизы, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

О пожаре на территории бывшего завода имени Ухтомского стало известно утром 15 августа. Изначально его площадь составляла 1,6 тысячи квадратных метров. Однако впоследствии она выросла до двух тысяч "квадратов".

На месте задействованы порядка 80 специалистов и 24 единицы техники. К ликвидации огня привлечен вертолет КА-32 МАЦ. По предварительным данным, пострадавших нет.

