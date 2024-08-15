15 августа, 10:05Происшествия
Пожар произошел на территории бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах
По информации ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Сейчас на месте задействованы сотрудники МЧС.
В ночь на 15 августа произошел другой крупный пожар в поселке Четук в Адыгее, где на открытой территории загорелись ангар и деревянные поддоны. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а затем – ликвидировать открытое горение. Сведений о пострадавших не поступало.
Еще одно возгорание произошло до этого на третьем этаже торгового центра в Симферополе. В результате частично обрушилась кровля, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал.
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