Пожар произошел на территории бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах

Площадь пожара на территории бывшего завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах выросла до 1 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Сейчас на месте задействованы сотрудники МЧС.

В ночь на 15 августа произошел другой крупный пожар в поселке Четук в Адыгее, где на открытой территории загорелись ангар и деревянные поддоны. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а затем – ликвидировать открытое горение. Сведений о пострадавших не поступало.

Еще одно возгорание произошло до этого на третьем этаже торгового центра в Симферополе. В результате частично обрушилась кровля, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал.

