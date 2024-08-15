Пожар площадью 900 "квадратов" произошел на ангаре в Адыгее

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар произошел в поселке Четук в Адыгее, где на открытой территории загорелись ангар и деревянные поддоны. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров, на месте задействованы 28 специалистов и 8 единиц техники МЧС. Огнеборцам уже удалось локализовать пожар.

В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее два мальчика 5 и 3 лет погибли во время пожара в 9-этажном жилом доме на улице Двинской в Волгограде. Их мать была госпитализирована в местную больницу с различными ожогами.

Еще одно возгорание произошло до этого на третьем этаже торгового центра в Симферополе. В результате пожара частично обрушилась кровля, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал.