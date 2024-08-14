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00:58

Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Волгограде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Два мальчика 5 и 3 лет погибли во время пожара в 9-этажном жилом доме на улице Двинской в Волгограде. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, в одной из квартир дома загорелись домашние вещи. Огнеборцы обнаружили тела детей во время тушения возгорания площадью 4 квадратных метра.

Мать мальчиков была госпитализирована в местную больницу с различными ожогами.

Возгорание произошло ранее на третьем этаже торгового центра в Симферополе. В результате пожара частично обрушилась кровля, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал. Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание, а еще чуть позже – полностью потушить огонь.

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