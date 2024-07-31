Пожар в торговом центре в Симферополе локализован

Фото: МЧС России

Возгорание, возникшее в торговом центре в Симферополе, было локализовано. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар", – указано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что к тушению пожара привлечены 112 специалистов и 41 единица техники.

О возгорании на третьем этаже торгового центра в Симферополе стало известно вечером 30 июля. В результате пожара частично обрушилась кровля, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал.