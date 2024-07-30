Торговый центр загорелся в Симферополе

Пожар произошел на третьем этаже торгового центра в Симферополе. Огонь охватил 500 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара частично обрушилась кровля.

Из здания эвакуировали уже около 130 человек, никто не пострадал. На месте ЧП работают 70 специалистов и 29 единиц техники.

Вечером 30 июля на территории НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге также произошел крупный пожар. Там загорелась крыша 8-этажного цеха с химической продукцией.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Всех сотрудников предприятия эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

Позже огонь перекинулся на второй цех. Спустя некоторое время пожарным удалось ликвидировать открытое горение, однако работа предприятия была приостановлена.

На месте пожара не было выявлено превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

