Открытое горение на территории НПО автоматики в Екатеринбурге ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

О пожаре стало известно вечером 30 июля. Там загорелась крыша 8-этажного цеха, в котором хранилась химическая продукция. В результате возгорания обрушилась кровля на 500 "квадратах" и стены строения. Сотрудников предприятия эвакуировали, информация о пострадавших не поступала.

Позже огонь перекинулся на второй цех. При этом в пресс-службе предприятия заверили, что угроза отравления местных жителей отсутствует.

Спустя некоторое время возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров.

