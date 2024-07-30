30 июля, 18:21Происшествия
Пожар на территории НПО автоматики в Екатеринбурге локализован на 800 "квадратах"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар на территории НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.
О пожаре стало известно вечером 30 июля. Там загорелась крыша 8-этажного цеха с химической продукцией. В результате возгорания обрушилась кровля на 500 "квадратах" и стены цеха. Сотрудников предприятия эвакуировали, информация о пострадавших не поступала.
Позже огонь перекинулся на второй цех. При этом в пресс-службе предприятия заверили, что угрозы отравления местных жителей нет.
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