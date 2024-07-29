Новости регионов: дым от природных пожаров накрыл 60 населенных пунктов в Якутии

В Якутии пожары охватили более миллиона гектаров леса. Тяжелая ситуация зафиксирована в нескольких районах республики: дым от природных пожаров накрыл 60 населенных пунктов. Ситуацию осложняет сухая и жаркая погода. С огнем борются разными способами: самолет-зондировщик Як-40 пытается вызвать осадки, в лесах работают пожарные и парашютисты, которые тушат огонь вручную, специалисты прокладывают минерализованные полосы.

В Карелии 10 человек пострадали после того, как между шлюзами Беломорканала размыло временную дамбу. Семеро были спасены, поиски троих людей продолжаются.

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