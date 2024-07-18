Новости мира: улицы ушли под воду в одном из округов китайской провинции Шэньси

Улицы, здания и машины ушли под воду в одном из округов китайской провинции Шэньси. Ливни спровоцировали оползни и сели. Среднее количество осадков в регионе обычно держится на уровне 67 миллиметров, но за одни сутки оно достигло 209. Из-за непогоды залило еще несколько провинций Китая. Уровень воды поднялся более чем в 30 реках.

Тем временем сильная жара продолжается в Греции. Накануне Минкульт страны закрыл афинский Акрополь на несколько часов. Причиной стали экстремальные погодные условия. Ожидается, что температура воздуха поднимется до 43 градусов в течение 18 июля. Власти предоставили в распоряжение общественности помещения с кондиционерами.

Температурные рекорды фиксируют и в Хорватии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

