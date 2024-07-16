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16 июля, 18:00

Происшествия

Новости мира: автобус перевернулся на въезде в тоннель в Испании

Новости мира: автобус перевернулся на въезде в тоннель в Испании

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В Испании на въезде в тоннель перевернулся автобус. В результате ЧП пострадали больше 50 человек, трое находятся в критическом состоянии. Трассу, где произошла авария, частично перекрывали. По предварительным данным, все случилось из-за того, что у автобуса пробило колесо.

Тем временем на северо-востоке Индии 96 человек погибли из-за наводнения, сообщили местные власти. Несмотря на то, что паводковая зона сокращается, число жертв продолжает расти. Затопило дома более двух миллионов жителей. Только в штате Ассам от наводнения пострадали около 600 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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