Новости регионов: шаурма, шашлык и чипсы стали причиной отравления 47 человек в Туве

Шаурма, шашлык и чипсы стали причиной отравления 47 человек в детском лагере "Чагытай" в Туве. Продукты привезла администрация лагеря в день закрытия первой смены, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве добавили, что эти продукты не входят в список, утвержденный для питания детей. Суд приостановил работу лагеря на 12 дней.

Между тем Центробанк вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций. Теперь пунктов, которыми будут руководствоваться банки для предотвращения таких переводов стало шесть. Приостанавливаться будут переводы на счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции. Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций.

Тем временем в Пермском крае полицейский спас годовалого малыша. Во время перерыва участковый Дмитрий Завьялов зашел в кафе и услышал крики. Женщина сообщила, что ее ребенок внезапно потерял сознание. Завьялов оперативно начал оказывать малышу первую помощь. К приезду врачей мальчик уже стал приходить в себя. Сейчас он находится дома, его здоровью ничего не угрожает.

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