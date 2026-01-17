Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 10:06

Политика

Володин направил в профильный комитет ГД проекты о защите от кибермошенничества

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по госстроительству и законодательству проекты об усилении защиты граждан от кибермошенничества. Соответствующая информация появилась на сайте нижней палаты парламента.

Володин указал, что поступившие инициативы будут рассмотрены в приоритетном порядке. Он отметил важность своевременного совершенствования нормативной базы для более эффективного противодействия киберпреступности.

Изменения предлагается внести в КоАП, УК и УПК России. Нововведения предлагают установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранцам.

До года лишения свободы будет грозить тем, кто раньше нарушал требования законодательства в области связи и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 миллионов рублей. По словам председателя ГД, введение наказания за нарушения правила продажи сим-карт дополнительно защитит россиян и их деньги от преступных посягательств.

Володин напомнил, что в 2025 году приняли 10 федеральных законов для противодействия кибермошенничеству. Кроме того, была реализована инициатива депутатов по ужесточению требований к продаже сим-карт для иностранных граждан.

Вступившие в силу нормы показали свою эффективность, обратил внимание парламентарий. По информации правоохранителей, в прошлом году предотвратили свыше 27 миллионов мошеннических операций. Более того, впервые было зафиксировано устойчивое снижение числа таких преступлений.

Согласно статистике Генпрокуратуры России, по итогам 11 месяцев 2025 года в целом на IT-преступность приходится 38,2% регистрируемых преступлений. Их массив сократился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го – до 627 тысяч.

В ГД предложили ввести короткий номер для сообщений о мошенниках

Читайте также


политикабезопасность

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика