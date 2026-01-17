Володин направил в профильный комитет ГД проекты о защите от кибермошенничества

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по госстроительству и законодательству проекты об усилении защиты граждан от кибермошенничества. Соответствующая информация появилась на сайте нижней палаты парламента.

Володин указал, что поступившие инициативы будут рассмотрены в приоритетном порядке. Он отметил важность своевременного совершенствования нормативной базы для более эффективного противодействия киберпреступности.

Изменения предлагается внести в КоАП, УК и УПК России. Нововведения предлагают установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранцам.

До года лишения свободы будет грозить тем, кто раньше нарушал требования законодательства в области связи и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 миллионов рублей. По словам председателя ГД, введение наказания за нарушения правила продажи сим-карт дополнительно защитит россиян и их деньги от преступных посягательств.

Володин напомнил, что в 2025 году приняли 10 федеральных законов для противодействия кибермошенничеству. Кроме того, была реализована инициатива депутатов по ужесточению требований к продаже сим-карт для иностранных граждан.

Вступившие в силу нормы показали свою эффективность, обратил внимание парламентарий. По информации правоохранителей, в прошлом году предотвратили свыше 27 миллионов мошеннических операций. Более того, впервые было зафиксировано устойчивое снижение числа таких преступлений.

Согласно статистике Генпрокуратуры России, по итогам 11 месяцев 2025 года в целом на IT-преступность приходится 38,2% регистрируемых преступлений. Их массив сократился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го – до 627 тысяч.