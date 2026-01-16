Форма поиска по сайту

Депутат Воропаева: нужно создать горячую линию для экстренной помощи детям от мошенников

В России предложили создать горячую линию для экстренной помощи детям от мошенников

Фото: depositphotos/bacho123456

В России необходимо создать горячую линию и онлайн-чат для экстренной помощи детям от мошенников. Об этом заявила депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

"Защиту и подготовку к жизни детей нужно адаптировать к современным реалиям. <…> Если ребенок по какой-то причине не может дозвониться до родителей, он может набрать горячий номер защиты детей и моментально подключиться к психологу и правоохранителям", – приводит слова Воропаевой РИА Новости.

Кроме того, депутат предложила внедрить в школьную программу обязательные практические занятия по цифровой и финансовой безопасности. На них дети в игровом формате будут отрабатывать алгоритмы поведения при контакте с мошенниками.

Воропаева отметила, что даже взрослым людям сложно противостоять профессиональным манипуляторам. Безопасность детей должна обеспечиваться не только бдительностью родителей, но и системными и понятными механизмами защиты.

Ранее мошенники в Москве убедили школьницу уйти из дома и вскрыли сейф с 13 миллионами рублей. Неизвестные представились сотрудниками различных организаций и убедили школьницу в том, что ее персональные данные перехватили мошенники. Аферисты также сообщили девушке, что ее родителям грозит уголовное наказание за якобы противоправную деятельность.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Одного из фигурантов дела уже арестовали, а другому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

