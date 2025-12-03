Форма поиска по сайту

03 декабря, 16:53

Происшествия

Школьник вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам 12,5 млн руб в Башкирии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Башкирии мошенники выманили у старшеклассника все накопления родителей. Сначала они заставили мальчика провести дома обыск, а затем вскрыть сейф, сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

По данным ведомства, к правоохранителям обратилась 43-летняя жительница Уфы. Она рассказала, что ее 16-летнему сыну позвонили аферисты. Они представились "сотрудниками доставки" и попросили назвать код из СМС, а затем связались с подростком от имени сотрудников ФСБ.

Злоумышленники сказали юноше, что неизвестным якобы удалось завладеть его данными и оформить доверенность на банковские счета родителей. Для спасения ценного имущества преступники призвали мальчика его задекларировать.

Угрожая уголовным преследованием, они заставили ребенка собрать в квартире наличные средства в размере более 800 тысяч рублей, которые тот перевел через банкомат на "безопасный счет". Найденную дома валюту он передал курьеру, уточнили в управлении МВД.

Как указал портал "Башинформ", школьник также вскрыл домашний сейф. Общий ущерб составил 12,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники обманули 91-летнего мужчину на 43 миллиона рублей. Пенсионер сказал, что ему несколько раз позвонила неизвестная, которая убедила его передать деньги курьеру. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом предсказаний на 2026 год

