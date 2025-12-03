Школьник вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам 12,5 млн руб в Башкирии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Башкирии мошенники выманили у старшеклассника все накопления родителей. Сначала они заставили мальчика провести дома обыск, а затем вскрыть сейф, сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

По данным ведомства, к правоохранителям обратилась 43-летняя жительница Уфы. Она рассказала, что ее 16-летнему сыну позвонили аферисты. Они представились "сотрудниками доставки" и попросили назвать код из СМС, а затем связались с подростком от имени сотрудников ФСБ.

Злоумышленники сказали юноше, что неизвестным якобы удалось завладеть его данными и оформить доверенность на банковские счета родителей. Для спасения ценного имущества преступники призвали мальчика его задекларировать.

Угрожая уголовным преследованием, они заставили ребенка собрать в квартире наличные средства в размере более 800 тысяч рублей, которые тот перевел через банкомат на "безопасный счет". Найденную дома валюту он передал курьеру, уточнили в управлении МВД.

Как указал портал "Башинформ", школьник также вскрыл домашний сейф. Общий ущерб составил 12,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники обманули 91-летнего мужчину на 43 миллиона рублей. Пенсионер сказал, что ему несколько раз позвонила неизвестная, которая убедила его передать деньги курьеру. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".