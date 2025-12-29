Форма поиска по сайту

29 декабря, 16:26

Происшествия

Неизвестные в США украли живых лобстеров стоимостью 400 тысяч долларов

Фото: 123RF.com/margostock

Неизвестные в США украли живых лобстеров стоимостью 400 тысяч долларов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на People.

Мореходные ящики с товаром должны были поступить на склады магазинов Costco в Иллинойсе и Миннесоте, но груз не дошел до пунктов назначения – его передали перевозчику в Массачусетсе, после чего связь с ним пропала.

Компания Rexing Companies, которая занималась организацией транспортировки, первой "забила тревогу", поскольку не было сведений о доставке или сигналов, которые могли бы указать на проблему в пути или непредвиденную задержку.

Генеральный директор компании Дилан Рексинг отметил, что это похоже на схему, при которой злоумышленники выдают себя за легальных перевозчиков, чтобы во время транспортировки перехватить товары.

Отмечается, что это серьезный удар для логистической компании – подобные кражи ведут к дополнительным расходам, что сказывается на найме сотрудников, выплатах бонусов и работе компаний, зависящих от стабильных поставок.

Рексинг добавил, что такие преступления становятся более масштабными, а также представляют угрозу для всей цепочки поставок. К расследованию кражи подключилось ФБР, но сейчас имена подозреваемых неизвестны.

Помимо этого, над этим работают федеральные и региональные службы в Чикаго и Миннеаполисе. Они пытаются восстановить цепочку событий и определить, кто именно стоял за перехватом груза.

Ранее в Ульяновске мужчина украл термосумку у курьера ради бесплатной еды. Сумма причиненного ущерба – 4,8 тысячи рублей. Сумку он выбросил, но не смог указать место, где сделал это. По словам мужчины, он совершил данное преступление, чтобы съесть еду из термосумки, которая в итоге оказалась пустой.

