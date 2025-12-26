Форма поиска по сайту

26 декабря, 13:23

Происшествия

В Ульяновке мужчина украл термосумку у курьера ради бесплатной еды

Фото: 123RF.com/seenad

В Ульяновке мужчина украл термосумку у курьера ради бесплатной еды. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Руководитель службы доставки суши и роллов обратился в полицию, заявив о хищении имущества. Выяснилось, что злоумышленник воспользовался отсутствием надлежащего контроля и зашел в помещение компании через открытую заднюю дверь.

Мужчина забрал термосумку, которую оставил без присмотра курьер, и сбежал. Сумма причиненного ущерба составила 4,8 тысячи рублей.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался неработающий ранее судимый 36-летний местный житель. Термосумку он выбросил, но не смог указать место, где сделал это. По словам мужчины, он совершил данное преступление, чтобы съесть еду из термосумки, которая в итоге оказалась пустой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее житель города Остров в Псковской области украл из магазина 8 банок кофе и скрылся. Ущерб от его действий составил 2,5 тысячи рублей.

В результате злоумышленника задержали. Во время дачи показаний он рассказал, что не хочет "прожигать жизнь, пока спит, потому решил обеспечивать себя стимуляторами за чужой счет". В отношении него было возбуждено уголовное дело о краже.

