22 декабря, 12:15

В Псковской области мужчина украл 8 банок кофе для борьбы с сонливостью

Фото: depositphotos/stillfx

Житель города Остров в Псковской области украл из магазина 8 банок кофе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, после кражи 20-летний мужчина скрылся. Ущерб от его действий составил 2,5 тысячи рублей.

В результате злоумышленника задержали. Во время дачи показаний он рассказал, что не хочет "прожигать жизнь, пока спит, потому решил обеспечивать себя стимуляторами за чужой счет". В отношении него было возбуждено уголовное дело о краже.

При этом выяснилось, что ранее мужчина украл из магазина 8 банок энергетиков. Суд приговорил злоумышленника к 200 часам обязательных работ.

Ранее в Сочи был задержан 40-летний мужчина, которого подозревают в совершении серии краж. По данным регионального МВД России, злоумышленник вскрыл замок и украл стоявший во дворе дома велосипед, стоимость которого составляет 12 тысяч рублей.

Во время проверки была установлена причастность мужчины к еще одному хищению. В частности, он украл из сумки женщины 2 телефона, стоимость которых не превышала 12 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Задержанному грозит до 5 лет колонии.

"Московский патруль": мошенников задержали за кражу оборудования на 43 млн рублей

происшествия

