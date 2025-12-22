В Псковской области мужчина украл 8 банок кофе для борьбы с сонливостью

Фото: depositphotos/stillfx

Житель города Остров в Псковской области украл из магазина 8 банок кофе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, после кражи 20-летний мужчина скрылся. Ущерб от его действий составил 2,5 тысячи рублей.

В результате злоумышленника задержали. Во время дачи показаний он рассказал, что не хочет "прожигать жизнь, пока спит, потому решил обеспечивать себя стимуляторами за чужой счет". В отношении него было возбуждено уголовное дело о краже.

При этом выяснилось, что ранее мужчина украл из магазина 8 банок энергетиков. Суд приговорил злоумышленника к 200 часам обязательных работ.

